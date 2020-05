Real Madrid deteta fratura no pé direito de Luka Jovic antes do reinício dos treinos

"Após os exames efetuados ao nosso jogador Luka Jovic pelos serviços médicos do Real Madrid foi diagnosticada uma fratura extra-articular no osso calcâneo do pé direito", pode ler-se no comunicado hoje emitido pelo clube.



A lesão foi detetada hoje pelo departamento médico após o jogador se ter deslocado a Valdebebas, centro de treinos do clube, na quinta-feira, para se submeter a testes físicos e clínicos juntamente com os restantes companheiros de equipa.



Jovic, que se encontrava há várias semanas no seu país natal em confinamento devido à crise da covid-19, arrisca uma paragem competitiva de cerca de mês e meio.



A equipa de Zinedine Zidane retomará os treinos na próxima segunda-feira, dia 11 de maio, a partir das 10:00, na cidade desportiva de Valdebebas, mas na última quarta-feira foram sujeitos, tal como os funcionários do clube, a testes da covid-19, conforme exigido pelo protocolo sanitário da Liga para o regresso aos treinos, que se iniciará com uma primeira fase na qual se privilegiará o treino individual.



Os jogadores do Real Madrid regressam à atividade dois meses após a suspensão do campeonato, que ficou a 11 jornadas para o seu final, e ainda com a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões Europeus frente ao Manchester City por disputar, depois de uma derrota por 3-1 no Santiago Bernabéu, na primeira mão.



De acordo com o protocolo de saúde estabelecido, os jogadores do Real Madrid devem deslocar-se às instalações de Valdebebas com roupas desportivas, máscara e luvas para o início da primeira fase de treino individual.



A equipa de Zinedine Zidane retoma os treinos depois de outras equipas espanholas já o terem feito hoje, como foram os casos do FC Barcelona, do Athletic Bilbao, do Sevilha ou da Real Sociedad, enquanto outras, como o Atlético de Madrid, iniciarão os treinos no sábado.