Real Madrid e Man. United em luta pela Supertaça Europeia

Mário Aleixo - RTP 08 Ago, 2017, 08:04 / atualizado em 08 Ago, 2017, 08:04 | Futebol Internacional

Autor de dois golos na vitória por 4-1 sobre a Juventus, na final da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo apenas regressou aos treinos no passado sábado, três dias antes do jogo de Skopje, após um período de férias depois da Taça das Confederações, e deve ser a única baixa de peso da equipa de Zinedine Zidane.



As duas maiores figuras do futebol português cruzam-se neste jogo. O treinador português pensa neste jogo desde a vitória na Liga Europa e diz-se nos bastidores que o "Special One" preparou-se para jogar contra o Real Madrid com CR7.





Cristiano Ronaldo está convocado contra todas as previsões e é quase certo que irá jogar, embora talvez de início fique no banco de suplentes.Já a equipa de Mourinho, vencedora da Liga Europa e reforçada com três contratações milionárias - o central Victor Lindelof (ex-Benfica), o médio Nemanja Matic (ex-Chelsea) e do avançado Romelu Lukaku (ex-Everton) - chega à Macedónia sem os defesas Phil Jones e Eric Bailly, ambos castigados.Frente aos "merengues" José Mourinho conta três derrotas e um empate.O Real Madrid, primeira equipa a conseguir dois títulos consecutivos na "era" Liga dos Campeões, disputa a Supertaça Europeia pela terceira vez em quatro anos e procura manter o troféu em casa - venceu em 2016, 2014 e 2002. O United, que não disputa o troféu desde 2008, vai tentar repetir a sua única vitória, alcançada em 1991.No histórico dos jogos entre as duas equipas o Real Madrid venceu quatro das cinco eliminatórias que realizou frente à equipa inglesa.A Supertaça Europeia disputa-se no estádio Gradski, em Skopje, a partir das 19h45, hora de Lisboa, e será arbitrada pelo italiano Gianluca Rocchi.