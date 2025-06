Real Madrid é um "sonho tornado realidade", diz Arnold

(Com Lusa)

“Assinar com um clube como o Real Madrid não acontece com muita frequência. É um sonho que se torna realidade. Estou muito feliz e orgulhoso por estar aqui. Sei que é uma grande responsabilidade jogar pelo Real Madrid. Estou pronto para dar tudo de mim por esta equipa e pelos adeptos”, afirmou Alexander-Arnold durante a sua apresentação oficial como o novo número ‘12’ dos ‘merengues’.O lateral de 26 anos assinou um vinculo até junho de 2031 e estava em final de contrato com o Liverpool, emblema em que fez toda a formação e carreira.Mesmo assim, o Real Madrid pagou cerca de 10 milhões de euros para poder contar com o inglês um mês mais cedo e para o Mundial de clubes, que irá marcar a estreia de Xabi Alonso no comando da equipa.Alexander-Arnold, que viveu uma temporada com várias lesões, conquistou uma Liga dos Campeões e duas Premier Leagues com o Liverpool, fazendo um total de 354 jogos pelos ‘reds’.