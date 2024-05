Real Madrid empata com Bétis na despedida de Toni Kroos do Santiago Bernabéu

Mais focados na final da Liga dos Campeões, em 01 de junho, frente ao Borussia Dortmund, os ‘merengues’ apresentaram-se na máxima força, mas não forçaram muito no desafio que marcou a despedida do internacional alemão Toni Kroos, que, aos 34 anos, anunciou o fim da carreira, pelo que já não voltará a jogar no Santiago Bernabéu.



A homenagem dos seus colegas, que o levantaram em braços no final do encontro, foi mesmo o momento mais emotivo de um desafio em que o Bétis, privado do lesionado William Carvalho, deu boa réplica.



Toni Kroos vai disputar a final da ‘champions’ e depois vai representar a seleção da Alemanha no Europeu que organiza em casa.



O Real Madrid conclui o campeonato com 95 pontos, enquanto o FC Barcelona, que no domingo visita o Sevilha, tem 82, mais um do que o Girona, a grande surpresa da competição, justamente recompensada com a Liga dos Campeões, à qual vai também o Atlético de Madrid, quarto.



O conjunto de Diego Simeone terminou a época com triunfo por claro 2-0 na tradicionalmente difícil visita à Real Sociedad, num desafio já sem impacto nas classificações, com os ‘colchoneros’ a terminaram a época em quarto e os bascos em sextos.



O ex-Gil Vicente Samuel Lino marcou o primeiro, aos nove minutos, e Reinildo sentenciou, aos 90+3, dois minutos depois de o seu colega Saul Niguez ter sido expulso.



O Rayo Vallecano, com o português Miguel Crespo a partir dos 73 minutos, perdeu em casa 1-0 com o Athletic Bilbau, com os forasteiros a concluírem a temporada em quinto e os anfitriões em 16.º.