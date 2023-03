Real Madrid empata com Bétis na La Liga

Com William Carvalho no "onze" e o guarda-redes Rui Silva no banco, o Bétis travou os "merengues", seguindo no quinto lugar com 41 pontos, enquanto a formação da capital espanhola somou o segundo empate consecutivo na La Liga e é segunda com 53.O FC Barcelona sofreu, mas venceu em casa o Valência, por 1-0, reforçando a liderança da liga espanhola de futebol, com 62 pontos.Em Camp Nou, com 90 mil adeptos nas bancadas, o internacional brasileiro Raphinha, antigo jogador de Vitória de Guimarães e Sporting, fez o único golo da partida, aos 15 minutos, e o Valência, que contou com os portugueses Thierry Correia e André Almeida, segue num surpreendente penúltimo lugar, com 23 pontos.O duelo entre o Rayo Vallecano e o Athletic Bilbau também terminou empatado sem golos, no quarto jogo seguido sem vencer do Rayo, que caiu para sétimo com 35 pontos, mais dois do que os bascos, que seguem na oitava posição.Na luta pela manutenção, no primeiro jogo do dia, o Valladolid (14.º com 27) ganhou novo fôlego (passou a estar dois pontos acima da zona proibida) após receber e vencer o Espanyol (12.º também com 27), por 2-1.