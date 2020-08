Real Madrid empresta brasileiro Reinier ao Borussia Dortmund até 2022

"Estou feliz por chegar ao Borussia Dortmund. O clube é conhecido pela aposta recorrente em jovens jogadores e no desenvolvimento deles. Quero aprender e jogar muito aqui, ajudar a equipa e ser bem-sucedido", afirmou Reinier, em declarações divulgadas na página do Borussia Dortmund.



O jovem médio ofensivo, de 18 anos, vai reforçar o plantel do segundo classificado da última edição da Bundesliga, no qual alinha o internacional português Raphaël Guerreiro, depois de em janeiro ter sido contratado pelo Real Madrid ao Flamengo, por 30 milhões de euros.



Reinier, que é internacional sub-23 pelo Brasil, foi lançado por Jorge Jesus na equipa principal do Flamengo na última temporada, tendo ajudando a formação carioca a conquistar o campeonato brasileiro e a Taça Libertadores.



Em Madrid, o médio ‘canarinho' não chegou a realizar qualquer partida pelos campeões espanhóis, somando apenas três jogos e dois golos ao serviço da equipa B dos ‘merengues', que disputou a II Divisão B, suspensa em março, devido à pandemia de covid-19.