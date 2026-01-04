Futebol Internacional
Real Madrid entra em 2026 a golear
O avançado Gonzalo García fez um ‘hat-trick’ na goleada caseira do Real Madrid sobre o Bétis, por 5-1, em jogo da 18.ª jornada da Liga espanhola.
Sem o francês Kylian Mbappé, lesionado, o jovem ponta de lança, de 21 anos, aproveitou da melhor forma a oportunidade de ser titular na frente de ataque dos ‘merengues’ e foi decisivo no triunfo sobre os sevilhanos, com golos aos 20, 50 e 82 minutos.
O defesa Raúl Asencio estreou-se a marcar pela equipa principal do Real Madrid, aos 56 minutos, com o colombiano Cucho Hernández a reduzir ainda para o Bétis, aos 66, antes de Fran García fazer o 5-1 (90+3).
Com este triunfo, o Real Madrid passou a somar 45 pontos, a quatro do líder FC Barcelona e com sete de avanço sobre o Villarreal (terceiro), que tem menos dois jogos, enquanto o Bétis mantém o sexto posto, último de acesso às competições europeias, com 28 pontos.
Antes, o treinador português Luís Castro, anunciado em 20 de dezembro, estreou-se ao serviço do Levante, com um triunfo em casa do Sevilha (3-0), com golos de Losada (45+2 minutos), Espi (77) e Carlos Alvarez (90+4).
Antes, o Sevilha, que teve Fábio Cardoso no banco, ainda podia ter feito o 2-1, de grande penalidade, aos 90+2, mas o guarda-redes australiano Mathew Ryan foi ‘gigante’, com uma ‘dupla’ defesa, a um primeiro remate de Romero e à recarga.
O Levante sobe ao 19.º lugar, agora com 13 pontos e a três da zona de manutenção, enquanto o Sevilha é 11.º, com 20.
O defesa Raúl Asencio estreou-se a marcar pela equipa principal do Real Madrid, aos 56 minutos, com o colombiano Cucho Hernández a reduzir ainda para o Bétis, aos 66, antes de Fran García fazer o 5-1 (90+3).
Com este triunfo, o Real Madrid passou a somar 45 pontos, a quatro do líder FC Barcelona e com sete de avanço sobre o Villarreal (terceiro), que tem menos dois jogos, enquanto o Bétis mantém o sexto posto, último de acesso às competições europeias, com 28 pontos.
Antes, o treinador português Luís Castro, anunciado em 20 de dezembro, estreou-se ao serviço do Levante, com um triunfo em casa do Sevilha (3-0), com golos de Losada (45+2 minutos), Espi (77) e Carlos Alvarez (90+4).
Antes, o Sevilha, que teve Fábio Cardoso no banco, ainda podia ter feito o 2-1, de grande penalidade, aos 90+2, mas o guarda-redes australiano Mathew Ryan foi ‘gigante’, com uma ‘dupla’ defesa, a um primeiro remate de Romero e à recarga.
O Levante sobe ao 19.º lugar, agora com 13 pontos e a três da zona de manutenção, enquanto o Sevilha é 11.º, com 20.