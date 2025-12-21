Real Madrid fica a um ponto do FC Barcelona na `festa` de Kylian Mbappé

No dia que completou 27 anos, o avançado francês marcou o segundo golo dos anfitriões, aos 86 minutos, na marcação de uma grande penalidade, e chegou aos 59 golos em 2025 pelos ‘merengues’, igualando o recorde de Cristiano Ronaldo, que chegou a esses números com o emblema de Madrid em 2013.



"Era muito importante ganhar o jogo e acabar o ano com um ressultado positivo, e é incrível fazer um primeiro ano assim. Igualar o meu ídolo no Real Madrid é uma honra", afirmou Mbappé, que festejou o golo ao estilo do 'capitão' da seleção lusa.



Quando Mbappé marcou, o Sevilha já atuava com menos uma unidade, por expulsão do central brasileiro Marcão, que em Portugal passou por Rio Ave e Desportivo de Chaves.



O segundo triunfo seguido do Real na La Liga, e terceiro em todas as provas, entre assobios, começou a ser construído pelo inglês Bellingham, aos 38 minutos, num jogo em que o Sevilha teve meia dúzia de claras ocasiões para marcar, esbarrando na sua ineficácia e no guarda-redes belga Courtois.



O Real Madrid segue a um ponto do FC Barcelona, que no domingo joga no campo do Villarreal, terceiro, enquanto o Sevilha, que teve Fábio Cardoso no banco, é 10.º.



O internacional português Gonçalo Guedes, o responsável pelo golo que deu a Portugal a Liga das Nações em 2019, foi titular na Real Sociedad no empate no campo do Levante (1-1), numa partida entre equipas em transição de treinadores.



Poucas horas depois, o português Luís Castro foi anunciado como novo técnico do Levante, último classificado da prova, e o norte-americano Pellegrino Matarazzo foi revelado até 2027 no emblema dos País Basco, que está num surpreendente 16.º lugar.



O croata Budimir assinou um ‘bis’ no triunfo caseiro do Osasuna sobre o Alavés, enquanto o Oviedo, penúltimo, empatou a zero na receção ao Celta Vigo, na estreia do novo técnico, o uruguaio Guillermo Almada.