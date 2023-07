Real Madrid garante prodígio turco Arda Guler durante seis épocas

"O Real Madrid e o Fenerbahçe chegaram a acordo sobre a transferência do jogador Arda Güler, que estará ligado ao nosso clube durante as próximas seis temporadas", revelou o conjunto da capital espanhola, que já vai no quinto reforço para a nova época.

O treinador Carlo Ancelotti já sabe que vai contar com o médio britânico Jude Bellingham, preveniente do Borussia Dortmund, o lateral esquerdo Fran García, ex-Rayo Vallecano, o médio Brahim Díaz, que regressa após empréstimo ao AC Milan, e o médio Joselu Mato, cedido temporariamente pelo Espanyol, que desceu de divisão.

"Trata-se de um dos jovens futebolistas com maior projeção no mundo", elogia o Real Madrid, referindo-se ao mais jovem de sempre a marcar pela seleção da Turquia, com 18 anos e 114 dias.

Arda Güler despontou na equipa que foi treinada por Jorge Jesus, tendo disputado 35 partidas pelo Fenerbahçe, com seis golos e outras tantas assistências: já alcançou a seleção da Turquia, pela qual já disputou quatro desafios e marcou um golo.

Ao serviço do Fenerbahçe, que representa desde os 15 anos, conquistou a Taça da Turquia, tendo sido eleito o melhor futebolista da final.

O atleta, de 1,76 metros e 61 quilos, passou por exames médicos e vai ser apresentado na sexta-feira.