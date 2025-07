Real Madrid goleado, PSG na final do Mundial de clubes

Na segunda meia-final, em East Rutherford, nos Estados Unidos, os parisienses venceram os madrilenos, cinco vezes campeões mundiais, com tentos do espanhol Fabián Ruiz (seis e 24 minutos), Dembélé (nove) e do português Gonçalo Ramos (88).



A final realiza-se domingo, no mesmo local, com o Paris Saint-Germain em busca do primeiro cetro mundial e o Chelsea, que na terça-feira superou os brasileiros do Fluminense (2-0), do segundo, depois da vitória de 2021.