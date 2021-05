Real Madrid goleia em Granada e mantém viva a luta pelo título espanhol

Depois de ter cedido um empate na última ronda, na receção ao Sevilha (2-2), e de ter visto os "colchoneros" superarem com dificuldades a Real Sociedad (2-1) na quarta-feira, os "merengues" anotaram uma exibição sólida na Andaluzia.



O melhor que a equipa andaluz, dos portugueses Rui Silva e Domingos Duarte, ambos titulares, e Domingos Quina, suplente utilizado, conseguiu fazer foi reduzir, já na segunda parte, por Jorge Molina (71 minutos), em resposta aos remates certeiros do médio Luka Modric (17) e do avançado Rodrigo (45+1) no primeiro tempo.



O defesa Odriozola (75) saiu do banco de suplentes para fazer o terceiro e colocar um ponto final no jogo, concluído com um golo do ponta de lança Karim Benzema no minuto seguinte, beneficiando de uma má abordagem do guardião luso.



As duas jornadas do final da La Liga, o Real (78 pontos) mantém-se a dois do Atlético (80), ainda que ambos estejam pressionados pelo terceiro classificado FC Barcelona (76). O Granada, que entre os suplentes também contou com o guardião luso João Costa, ocupa um confortável 10.º lugar, com 45.