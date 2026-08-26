Real Madrid goleia Real Sociedad com hat-trick de Mbappé

A equipa comandada por José Mourinho impôs-se com grande autoridade. Kylian Mbappé foi a grande figura do encontro ao assinar um hat-trick (golos aos 40', 60' e 80'). Vinicius Júnior converteu com sucesso aos 68 minutos. Luka Sučić marcou o único golo dos visitantes aos 44 minutos, que na altura repôs a igualdade provisória de 1-1.



Com este resultado expressivo, os merengues somam a sua segunda vitória consecutiva na competição. Curiosamente, o resultado repete exatamente o resultado do último confronto direto realizado entre os dois clubes no Bernabéu.

