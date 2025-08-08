Real Madrid. Gonzalo García renova até 2030

“O Real Madrid e Gonzalo García chegaram a um acordo para a renovação do contrato do nosso jogador, que ficará vinculado ao clube nas próximas cinco temporadas, até 30 de junho de 2030. A partir de agora, Gonzalo passará a integrar a equipa principal do Real Madrid”, revelou o Real Madrid.





O jogador de apenas 21 anos foi o melhor marcador do Campeonato Mundial de Clubes que se disputou nos Estados Unidos e convenceu Xabi Alonso a mantê-lo na equipa principal.

O avançado participou em apenas dez partidas pelo Real Madrid na temporada transata mas conseguiu números individuais interessantes: cinco golos e duas assistências.