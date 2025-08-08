Real Madrid. Gonzalo García renova até 2030
Um dos grandes destaques do Real Madrid no Campeonato Mundial de Clubes vai continuar na equipa principal dos merengues. Gonzalo García renovou esta sexta-feira o contrato com o clube de formação.
“O Real Madrid e Gonzalo García chegaram a um acordo para a renovação do contrato do nosso jogador, que ficará vinculado ao clube nas próximas cinco temporadas, até 30 de junho de 2030. A partir de agora, Gonzalo passará a integrar a equipa principal do Real Madrid”, revelou o Real Madrid.
O jogador de apenas 21 anos foi o melhor marcador do Campeonato Mundial de Clubes que se disputou nos Estados Unidos e convenceu Xabi Alonso a mantê-lo na equipa principal.
O avançado participou em apenas dez partidas pelo Real Madrid na temporada transata mas conseguiu números individuais interessantes: cinco golos e duas assistências.
