Real Madrid mantém-se como clube mais valioso do mundo no ranking da Forbes

No segundo posto está o inglês Manchester United, de Ruben Amorim, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, com uma avaliação de 5,8 mil milhões de euros, e o espanhol FC Barcelona ocupa o terceiro e último lugar do pódio, com um valor estimado de cinco mil milhões de euros.



Na lista dos 30 clubes de futebol mais valiosos do mundo elaborada pela Forbes não consta nenhum clube português, com o Liverpool, Manchester City, Bayern Munique, Paris Saint-Germain, Arsenal, Tottenham e Chelsea a fecharem o 'top 10'.