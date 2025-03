Real Madrid "mata borrego" e regressa ao comando

Dias após afastar o rival Atlético de Madrid nos oitavos de final da Liga dos campeões, em campo alheio e num polémico desempate por penáltis, os ‘merengues’ somaram o 60.º ponto, ao quebrarem uma malapata de oito anos sem ganhar em casa do Villarreal.



O conjunto de Carlo Ancelotti soma agora mais três pontos do que o FC Barcelona, com 57, mas que tem dois desafios a menos, e que no domingo visita o Atlético de Madrid, terceiro, com 56 pontos.



Apesar do sucesso, foram os anfitriões a colocar-se em vantagem, logo aos sete minutos, com o argentino Juan Foyth, na sequência de um canto, a aproveitar uma ‘carambola’ na pequena área para abrir o ativo, ante uma defesa algo passiva.



Mbappé fez a diferença, pois igualou aos 17 minutos, em recarga oportuna, e, aos 23, novamente sem marcação, agora em zona frontal, já na área, atirou colocado, para a definitiva reviravolta.



Com Samu Costa no 'onze' e Chiquinho no banco, o Maiorca venceu o Espanyol por 2-1, ao recuperar da infelicidade de conceder um autogolo e posteriormente desperdiçar um penálti.



Apesar dos infortúnios, persistiu e o tento do seu triunfo foi atingido já aos 90+7, em novo castigo máximo, convertido pelo kosovar Vedat Muriqi.



O Maiorca é sétimo, com 40 pontos, enquanto o Espanyol é 15.º, com 28.



O Celta de Vigo afundou ainda mais o lanterna-vermelha Valladolid, com um penálti de Marcos Alonso, aos 83, a permitir-lhe manter-se no oitavo lugar, com 39 pontos, enquanto o adversário contabiliza somente 16, provisoriamente a 11 da salvação.