Real Madrid nas meias finais da Champions

Os espanhóis venceram o conjunto londrino por 5-4 na eliminatória, embora tenham perdido esta noite por 2-3 no Santiago Bernabéu, valendo o triunfo de 3-1 na primeira mão.Karim Benzema, já no prolongamento, fez de cabeça o golo (2-3) que apurou o Real, sendo a segunda equipa espanhola a marcar presença nas meias finais, depois de o Villarreal ter eliminado esta noite o Bayern Munique.





Em Madrid, num final emotivo com muitos nervos à flor da pele, o Chelsea quase marcou no penúltimo minuto do prolongamento. Seguiram-se alguns desentendimentos, mas o Real acabou por levar a melhor.