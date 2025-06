Real Madrid oficializa contratação de Franco Mastantuono

"O Real Madrid comunica que Franco Mastantuono será jogador do nosso clube nas próximas seis temporadas, desde 14 de agosto de 2025 até 30 de junho de 2031".





O médio ofensivo argentino vai assinar contrato até 2031 e mais um reforço para Xabi Alonso depois da chegada de Trent Alexander-Arnold, que terminou contrato com o Liverpool, e Dean Huijsen, que chegou do Bournemouth.





O jogador tem apenas 17 anos e já se estreou pela seleção principal da Argentina. Fez toda a sua formação no River Plate, tendo feito a estreia durante o ano de 2024.





Até esta altura, Mastantuono realizou 60 partidas pelo histórico argentino. Marcou dez golos e fez sete assistências.





Apesar de oficializado no clube da capital espanhola, Franco Mastantuono só vai juntar-se ao clube depois do Mundial de Clubes, representando ainda as cores do River Plate na prova continental da FIFA.