Real Madrid passeia classe na goleada 6-0 ao Levante

Já campeão e a pensar na final da Liga dos Campeões, em 28 de maio com o Liverpool, o clube de Madrid passeou a sua classe e só não conseguiu um resultado histórico, com dois dígitos, por mero acaso.



A resistência dos forasteiros durou 13 minutos, altura em que o lateral esquerdo Mendy surgiu isolado, finalizando com remate entre o guarda-redes e o primeiro poste.



Depois de Valverde acertar no poste, aos 16, proeza que repetiu aos 42, o inevitável Benzema, aos 19, ampliou para 2-0, com cabeceamento certeiro a cruzamento do seu parceiro habitual, Vinicius Júnior.



O 323.º golo do francês em 603 jogos permitem-lhe igualar o registo de Raúl, em 741 partidas, como segundo máximo goleador dos 120 anos de história do Real Madrid, no qual Cristiano Ronaldo é recordista, com 450 tentos em 428 desafios.



Pouco depois, aos 33, em encontro de sentido único, Modric assistiu Rodrygo que, na pequena área, desviou para o terceiro, sem grande oposição, antes de Vinicius, em lance individual, fazer o 4-0 em cima do intervalo.



O jovem brasileiro foi mesmo a estrela do encontro, pois voltou a marcar mais duas vezes, aos 68 e 83 minutos.



O Real Madrid lidera com 84 pontos, mais 12 do que o FC Barcelona, enquanto o Atlético de Madrid fecha o pódio, com 67, mais um do que o Sevilha, também em posição de Liga dos Campeões.