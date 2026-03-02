Real Madrid perde com Getafe e fica a quatro pontos do topo da Liga espanhola

Cinco dias depois de terem afastado o Benfica no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, os 'merengues' sofreram a quarta derrota, e segunda consecutiva, para o campeonato doméstico, com um golo do uruguaio Martín Satriano na primeira parte, aos 39 minutos.



As duas equipas terminaram reduzidas a 10 jogadores, face às expulsões em tempo de compensação do argentino Franco Mastantuono (90+5 minutos), no conjunto anfitrião, e de Adrián Liso (90+7), pelos visitantes.



O Real Madrid mantém-se no segundo lugar, com 60 pontos, a quatro do FC Barcelona, cuja liderança foi reforçada no sábado, na goleada caseira sobre o Villarreal (4-1), quarto, com os mesmos 51 do Atlético de Madrid, terceiro.



De regresso aos triunfos está o Getafe, que utilizou o português Domingos Duarte a tempo inteiro e subiu à 11.ª posição, com 32 pontos, oito acima da zona de descida.



A equipa dos arredores de Madrid não ganhava ao Real há mais de quatro anos e só tinha vencido em visitas aos 'merengues' em 2007/08.

