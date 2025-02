Real Madrid perde e permite aproximação ao Atlético de Madrid

Pouco depois de o Atlético de Madrid ter vencido em casa o Maiorca, por 2-0, os ‘merengues’ foram surpreendidos em casa do Espanyol, que assim conseguiu subir ao 17.º lugar, com 23 pontos, e deixar provisoriamente os postos de despromoção.



Já depois de o brasileiro Vinicius Jr. ter visto um golo anulado na primeira parte, por uma falta do francês Kylian Mbappé, que ainda atirou uma bola ao poste, os ‘periquitos’ chegaram à vitória aos 85 minutos, com um golo de Carlos Romero.



O Real Madrid tem 49 pontos, mais um do que o Atlético de Madrid, que recebe na próxima jornada, e mais sete do que o FC Barcelona, que, no domingo, recebe o Alavés, formação agora no 18.º lugar, depois de ultrapassada pelo Espanyol.



Mais cedo, o brasileiro Samuel Lino, ex-jogador do Gil Vicente, tinha dado vantagem aos madrilenos, aos 26 minutos, com o francês Antoine Griezmann a confirmar, aos 90+3, o triunfo na 500.ª partida do argentino Diego Simeone como treinador do Atlético de Madrid.