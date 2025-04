Real Madrid perde em casa com Valência e pode ver FC Barcelona fugir

A poucos dias de defrontar o Arsenal, nos quartos de final da Liga dos Campeões, o treinador do Real Madrid não fez muitas alterações no ‘onze’ e viu o brasileiro Vinicius Jr. falhar uma grande penalidade aos 13 minutos, a punir uma falta sobre o francês Kylian Mbappé, num lance confirmado pelo árbitro, mesmo depois de ter sido contrariado pelo videoárbitro.



Dois minutos depois, o maliano Mouctar Diakhaby colocou o Valência em vantagem, na sequência de um pontapé de canto, tendo, aos 21 minutos, marcado na própria baliza, mas o lance foi invalidado, devido a um fora de jogo de Mbappé no início da jogada.



Já na segunda parte, Vinicius Jr. empatou, aos 50 minutos, mas, já nos descontos, o Valência, que teve o português André Almeida no ‘onze’, chegou ao triunfo, aproveitando o balanceamento ofensivo dos ‘blancos’, por Hugo Duro (90+5), na conclusão de um ataque perfeito, quase sempre ao primeiro toque.



O Real Madrid mantém-se no segundo lugar, com 63 pontos, menos três do que o FC Barcelona, que hoje recebe o Bétis (sexto), e mais seis do que o Atlético de Madrid, que visita no domingo o Sevilha (11.º).



Para o Valência esta foi uma vitória muito importante, pois permitiu-lhe subir provisoriamente ao 15.º lugar, com 34 pontos, sete acima da zona de despromoção.



Na 13.ª posição, com os mesmos pontos do Valência, está o Girona, equipa surpresa da última temporada e que hoje foi derrotado em casa, por 1-0, pelo Alavés, que manteve o 17.º posto, com 30 pontos, provisoriamente três acima do Leganés, primeira equipa em zona de despromoção.



Carlos Vicente marcou, aos 61 minutos, o golo da vitória do Alavés sobre o Girona, que não vence há oito encontros.