Real Madrid prolonga ciclo vitorioso na Liga espanhola
Bem comandado pelas estrelas Kylian Mbappé e Vinicius Júnior, o Real Madrid superou sem surpresa o Levante, batido por 4-1, para a sexta vitória em seis jogos dos 'merengues' na Liga espanhola.
O líder continua com um arranque de época irrepreensível aos comandos de Xabi Alonso e tem, provisoriamente, cinco pontos de avanço sobre o rival FC Barcelona e 12 face ao Atlético de Madrid, com quem terá o dérbi da capital no sábado.
O francês Mbappé marcou aos 64 minutos, com um penálti ‘à Panenka’, e depois aos 66, em velocidade, servido pelo turco Arda Güler.
Antes, o brasileiro Vinicius abriu o marcador, aos 28 minutos, e assistiu o argentino Franco Mastantuono, que se estreou a marcar pelos madrilenos, aos 38.
Etta Eyong marcou para o Levante, aos 54 minutos, então a reduzir para 2-1.
O Levante, recém-promovido, segue 16.º, com quatro pontos.
O central luso Renato Veiga foi titular na vitória do Villareal em casa do Sevilha, por 2-1, resultado que leva os 'amarelos' ao terceiro lugar, em igualdade com o 'Barça'.
Tani Oluwaseyi abriu o marcador para o Villarreal, aos 17 minutos, e Djibril Sow empatou, aos 51. O golo da vitória foi apontado por Manor Solomon, aos 86.
Espanyol e Valência empataram 2-2, em Barcelona, onde Thierry Correia foi suplente utilizado nos forasteiros.
No País Basco, o Athletic Bilbau empatou 1-1 com o Girona.
Na classificação, o Real Madrid tem 18 pontos e é seguido por FC Barcelona (menos um jogo) e Villareal, ambos com 13, e Espanyol, com 11.
