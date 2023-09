Real Madrid protagoniza nova remontada e recupera liderança da Liga espanhola

Os visitantes inauguraram o marcador logo aos cinco minutos, por intermédio de Ander Barrenetxea, e os ‘merengues’ só conseguiram dar a volta ao resultado na segunda parte, com golos do uruguaio Federico Valverde e de Joselu, aos 46 e 60, ambos após assistências de Fran Garcia.



O Real Madrid manteve o percurso 100% vitorioso no campeonato e recuperou o comando isolado, com dois pontos de vantagem sobre o rival FC Barcelona, campeão em título, que ocupa o segundo lugar e pode ser igualado na segunda-feira pelo Girona, caso a equipa sensação deste início de época vença em Granada.



A equipa da capital espanhola viu-se na necessidade de ter de concretizar a terceira remontada em apenas cinco encontros, depois de também ter entrado a perder frente ao Getafe e ao Almería, equipas às quais acabou por ganhar por 2-1 e 3-1, respetivamente.



Pouco antes, o Sevilha conquistou a primeira vitória na prova e ‘saltou’ do último lugar para o 17.º, ao impor-se por 1-0 na receção ao Las Palmas, graças a um golo marcado pelo avançado belga Dodi Lukebakio, aos 71 minutos, apenas 10 após ter entrado em campo.



O Getafe, com o defesa português Domingos Duarte no ‘onze’ inicial, também venceu pela margem mínima (3-2), na receção ao Osasuna, subindo ao sétimo posto, tal como o Villarreal, que bateu por 2-1 o Almería, pelo qual o guarda-redes português Luís Maximiano foi totalista.