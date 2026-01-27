Real Madrid quer reeditar na Luz triunfo que garantiu `la décima` em 2014

Arbeloa, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Benfica, relativo à oitava e última jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, mostrou-se muito comovido pelos elogios que José Mourinho lhe teceu hoje.



“Não perdi a conferência de imprensa do 'mister', também nunca as perdi quando era jogador. Para mim, é um orgulho tremendo ouvir tudo o que ele disse sobre mim. Estou emocionado e feliz porque José Mourinho foi, para mim, muito mais do que um treinador a todos os níveis, sobretudo a nível pessoal. Ele tem muito significado e foi muito importante durante toda a minha carreira. Considero-o um grande amigo. Agradeço todas as palavras. Amanhã [quarta-feira] irei dar-lhe um forte abraço”, prometeu.



Horas antes, Mourinho elegeu o seu antigo lateral nos 'merengues' (entre 2010 e 2013) como um dos seus "jogadores favoritos" e "um dos melhores homens" que treinou na formação madridista.



Apesar de estar no terceiro lugar da fase de Liga, Arbeloa não quer deixar o crédito por mãos alheias e pretende garantir o acesso direto aos oitavos de final, sendo que, para o conseguir sem depender de ninguém, o Real Madrid terá de vencer no Estádio da Luz.



“Vai ser um jogo importantíssimo. Queremos estar nesse top 8. Precisamos de conseguir os três pontos contra uma grande equipa. Eu já avisei aos jogadores da dificuldade do jogo com o Benfica. Estamos cá com uma humildade tremenda, sabendo que, se queremos ganhar, temos de dar o máximo, estar muito concentrados e jogar no limite durante os 90 minutos. Espero o mesmo do Benfica, que também joga diante de seu público, no seu estádio. A dificuldade do jogo vai ser máxima”, alertou.



O Estádio da Luz é um palco que traz boas recordações ao Real Madrid e particularmente a Arbeloa, pois foi naquele recinto que o clube venceu a principal competição europeia pela 10.ª vez na história, a 24 de maio de 2014, diante do Atlético de Madrid, após prolongamento (4-1) - o então lateral não saiu do banco de suplentes nesse encontro.



“Não podemos tirar a importância dessa vitória na 'Champions' que chegou depois de tanto tempo. É evidente que a conquista da 10.ª ['la décima', como ficou celebrizada] consolidou o início de uma nova era. Seguramente que foi uma das duas épocas mais importantes para o Real Madrid. Começou aqui neste estádio, em 2014, e traz-nos boas lembranças a todos, portanto espero que amanhã voltemos a vencer”, desejou.



Por outro lado, o técnico que assumiu o comando dos 'merengues' há duas semanas reconheceu que os jogadores são a alma da equipa e, apesar dos resultados intermitentes, estão de corpo e alma no clube.



“Nestes últimos 15 dias vi um grupo de jogadores muito comprometido, disposto a ouvir e trabalhar. Temos margem para melhorar. Temos de ser uma equipa. Há muitas coisas a fazer, o que requer tempo, trabalho e treinos”, concluiu o sucessor de Xabi Alonso no cargo.



O Real Madrid, terceiro classificado, com 15 pontos, defronta na quarta-feira, às 20:00, no Estádio da Luz, o Benfica, 28.º colocado, com seis, em jogo que será arbitrado pelo italiano Davide Massa.

