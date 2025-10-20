Real Madrid reocupa liderança em Espanha

O turco Arda Guler encontrou o avançado francês, desmarcado entre os centrais adversários, entre eles o português Domingos Duarte, para a ‘estrela’ maior dos ‘merengues’ resolver a contenda, aos 80 minutos.



Aí, já Nyom, que tinha entrado menos de um minuto antes, havia sido expulso, aos 77, e depois foi Sancris a receber ordem de marcha pelo árbitro, aos 84, reduzindo a capacidade de resposta da equipa da casa.



O Real, adversário do Benfica na fase de liga da Liga dos Campeões, em 28 de janeiro do próximo ano, segue na liderança, com 24 pontos, mais dois do que o FC Barcelona, que sábado havia vencido o Girona (2-1) e pressionado o rival.



O único golo do jogo foi também o 10.º de Mbappé na presente campanha de La Liga, e o 15.º em todas as competições oficiais, em 11 encontros disputados.



Antes, Gonçalo Guedes ajudou hoje a Real Sociedad a resgatar um ponto na visita ao Celta de Vigo, ao assistir o golo de cabeça de Soler, aos 89 minutos, depois de Durán ter adiantado a equipa da casa aos 20.



Os galegos, que acabaram reduzidos a 10 aos 45+1, por expulsão de Starfelt, continuam sem ganhar nesta edição de La Liga, ao cabo de nove jornadas, mesmo que em sete desses encontros tenham empatado, tendo mais um ponto do que os bascos, que ocupam o 18.º posto, primeiro abaixo da ‘linha de água’.



O Elche, com Martim Neto e André Silva no ‘onze’ titular, empatou sem golos na receção ao Athletic Bilbau, prosseguindo o bom campeonato, no sétimo lugar com 14 pontos, os mesmos dos bascos.



Um ‘bis’ de Jorge de Frutos, aos 12 e aos 25 minutos, abriu caminho à vitória do Rayo Vallecano em casa do Levante (3-0), completada no segundo tempo com um tento de García, aos 65.



O segundo triunfo seguido deixa o conjunto de Vallecas com 11 pontos, longe dos lugares de descida, enquanto o Levante, com oito, está dois pontos acima dos lugares de despromoção.

