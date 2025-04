Real Madrid ruma à final da Taça do Rei

Ao impor-se por 5-4 no agregado das duas mãos, o Real Madrid acedeu pela 41.ª vez à decisão da Taça do Rei, da qual é o terceiro mais premiado, com 20 cetros, o último em 2022/23, impedindo a oitava final da história da Real Sociedad, vencedora em 1908/09 - sob a designação do seu antecessor Club Ciclista San Sebastián -, 1986/87 e 2019/20.Em 26 de abril, no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, os campeões europeus e espanhóis lutarão pela conquista da 123.ª edição da prova com o rival citadino Atlético de Madrid ou o FC Barcelona, líder isolado do campeonato e recordista de conquistas (31).Os "colchoneros", detentores de 10 troféus, recebem os "blaugrana" esta quarta-feira, após empatarem na primeira mão da outra meia-final (4-4), em 25 de fevereiro, na Catalunha.