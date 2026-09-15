Real Madrid salva-se de empate com golo nos descontos

Último classificado da La Liga, o Elche esteve perto de somar um ponto em casa, depois de ter recuperado de uma desvantagem de dois golos no espaço de pouco mais de 10 minutos, mas a qualidade individual dos jogadores madridistas sobressaiu, com Espí a saltar do banco para fazer o 3-2 aos 90+1.



O Real Madrid, que é segundo classificado, iguala assim os 15 pontos do líder FC Barcelona, que na próxima quarta-feira recebe o Racing Santander.



As equipas entraram no relvado do Estádio Martínez Valero com as camisolas da campanha da Liga espanhola de apoio a Ceuta, mas Vinicius Júnior, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté decidiram envergá-las enroladas, ocultando propositadamente a mensagem e despindo-as antes de todos os outros jogadores.



Com Bernardo Silva no banco, o Real Madrid abriu o marcador aos 25 minutos, com o livre exemplarmente marcado por Arda Güler a converter-se num autogolo do guarda-redes Dituro, que desviou a bola para dentro da própria baliza.



Pouco depois, aos 33 minutos, Mbappé, ‘servido’ por Diomande, deixou os visitantes a ganhar por 2-0, resultado com que se chegou ao intervalo e que só se alterou quando Osorio ganhou o duelo com Dean Huijsen e, de cabeça, marcou aos 71.



O português Martim Neto, substituído aos 68 minutos, já não estava em campo no primeiro golo da sua equipa, que empatou aos 83, graças a um remate rasteiro de Fer Niño.



Mourinho lançou Espí, que concluiu uma jogada iniciada por Jude Bellingham e em que Mbappé correu mais rápido do que os defesas para assistir o jovem espanhol.



A derrota nos descontos deixa a equipa do ex-treinador portista Martín Anselmi com os mesmos dois pontos do penúltimo classificado Villarreal.



