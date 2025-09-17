Real Madrid sofre para vencer na receção ao Marselha

No Bernabéu, o francês Mbappé, com dois golos, deu o triunfo por 2-1 ao Real, 15 vezes campeão, enquanto em Lisboa o Qarabag, do Azerbaijão, fez o impensável ao transformar uma noite que parecia de goleada para o Benfica (esteve a vencer por 2-0) em total pesadelo para os ‘encarnados’, acabando por protagonizar a reviravolta para 3-2.



O Estádio do Luz acabou por ser palco de uma das piores noites europeias do Benfica dos últimos tempos e entrou para sempre para a história do futebol azeri, assim como o emblema lisboeta, já que foi a primeira vitória de sempre de um clube desse país na ‘Champions’.



Em Londres, o Tottenham tem muito a agradecer ao guarda-redes do Villarreal na vitória por 1-0, e, em Turim, Juventus e Borussia Dortmund realizaram um frenético 4-4, com os italianos a marcarem dois golos nos descontos para fugirem à derrota.



O Qarabag era na teoria o jogo menos difícil para o Benfica dos oitos da fase de liga e tudo parecia seguir mesmo para uma goleada, quando depressa o argentino Enzo Barrenechea, aos seis minutos, e o grego Pavlidis, aos 16, deram vantagem à formação de Bruno Lage.



Esperavam-se mais golos na Luz, numa já esperada ‘noite de gala’, mas a formação azeri primeiro ‘gelou’ e, já depois do apito afinal, enfureceu os adeptos da casa com tentos de Leandro Andrade, aos 30 minutos, do colombiano Duran, ex-Portimonense, aos 48, e Kashchuk, aos 86.



Leandro Andrade é internacional cabo-verdiano, mas nasceu em Portugal, em Tavira, e fez toda a sua vida e carreira em solo luso antes de rumar primeiro à Bulgária e depois ao Azerbaijão, em que está no Qarabag desde 2021.



Foi a primeira derrota da época para o Benfica em todas as provas, mas adivinham-se tempos difíceis para Bruno Lage, já que vinha de um empate caseiro com Santa Clara (1-1), para a I Liga, e de alguns jogos também com exibições menos conseguidas, como em Alverca e na Amadora.



Já o Real Madrid fez valer a experiência e, mesmo com menos uma unidade, venceu uma equipa do Marselha, que realmente merecia outro resultado na sua deslocação ao Bernabéu.



O norte-americano Timothy Weah, aos 22 minutos, deu vantagem ao Marselha e mostrou que os franceses podiam regressar a casa com pontos na bagagem, mas Mbappé, aos 29 e aos 81, ambos na marcação de grandes penalidades, deu a vitória a Xabi Alonso na sua estreia como técnico merengue na ‘Champions’.



No segundo tento do francês, o Real já atuava com menos uma unidade, por expulsão de Carvajal, aos 72 minutos, e já o Marselha também tinha desperdiçado várias oportunidades claras para regressar à vantagem.



Mais ‘calmo’ foi o Tottenham-Villarreal, numa partida que teve o seu momento chave para os ‘spurs’ logo aos quatro minutos e por um ex-jogador do Famalicão, com o guarda-redes brasileiro Luiz Júnior a registar um autogolo, ao empurrar um centro para a sua própria baliza.



João Palhinha foi lançado pelo Tottenham na segunda metade da partida, enquanto Renato Veiga foi titular no centro da defesa da equipa espanhola.



O Borussia Dortmund teve tudo para arrancar a ‘Champions’ com uma importante vitória em Turim, mas o inglês Lloyd Kelly, aos 90+6 minutos, fez o 4-4 na partida, com assistência do sérvio Vlahovic, que aos 90+4 já tinha feito o 3-4.



Depois de uma primeira parte sem golos, o Estádio Allianz foi o palco do que terá sido uma das melhores segundas partes da história da Liga dos Campeões.



Adeyemi, aos 52 minutos, fez o 1-0 para o Dortmund, seguido do 1-1 pelo turco Yildiz, aos 63, com assistência de João Mário, e de nova vantagem para os germânicos aos 65 por Nmecha.



Vlahovic voltou a deixar tudo empatado, aos 67 minutos, mas o Borussia partiu para o que parecia para um triunfo certo com golos do brasileiro e ex-Sporting de Braga Yan Couto, aos 74, e do argelino Bensebaini, aos 86, de grande penalidade.

