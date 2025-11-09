Real Madrid travado em Vallecas

(Com Lusa)

Em Vallecas, o ataque 'merengue', no qual se destaca Kylian Mbappé, voltou a estar em 'dia não', a exemplo do que acontecera na terça-feira, na derrota por 1-0 com o Liverpool, para a Liga dos Campeões.Os madridistas continuam a liderar destacados, com 31 pontos, só que o 'Barça', atualmente com 25 pontos, pode encurtar o atraso para três pontos, o que acontecerá se os catalães ganharem hoje à noite em Vigo, ao Celta.O treinador do Real Madrid, Xabi Alonso, tem mais uma contrariedade para gerir - a lesão do uruguaio Federico Valverde, 'tocado' nos posteriores da coxa esquerda.No País Basco, o Athletic Bilbau bateu o Oviedo, por 1-0, com uma grande exibição de Laporte, no eixo da defesa, e de Nico Williams, o autor do golo, apontado aos 25 minutos.Com a 12.ª jornada ainda a decorrer, os bilbaínos sobem ao sétimo lugar, com 17 pontos.No topo da tabela estão Real Madrid, com 31, Villarreal, com 26, e Atlético de Madrid e FC Barcelona, com 25, sendo que os catalães têm um jogo a menos.