Real Madrid. Trent Alexander-Arnold desfalca equipa nas próximas semanas

O lateral acabou por ser substituído por Dani Carvajal, no triunfo do Real Madrid sobre o Marselha, na primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões que os espanhóis venceram por 2-1.

De acordo com o departamento médico do Real Madrid, Alexander-Arnold vai parar entre seis a oito semanas. O jogador chegou ao clube da capital de Madrid antes do Campeonato Mundial de Clubes, depois de terminar contrato com o Liverpool.





Dani Carvajal acabou por ser expulso na partida frente ao Marselha, desfalcando de opções o técnico Xabi Alonso para a partida da segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.