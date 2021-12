Real Madrid vence Atlético de Madrid e comanda folgado a La Liga

A equipa "merengue" adiantou-se no marcador aos 16 minutos, na primeira vez que conseguiu desmontar a defesa do Atlético, por Karim Benzema, a desferir potente remate à meia-volta após uma grande jogada de Vinicius Júnior, que foi o jogador mais desequilibrador da partida, pela esquerda, com um cruzamento para as costas da defesa "colchonera".Na segunda parte, o Real Madrid geriu a bola para atrair o Atlético para o seu meio-campo e desferiu o "xeque-mate" nos campeões de Espanha aos 58 minutos, num lance de contra-ataque, mais uma vez conduzido por Vinicius Júnior, a assistir na área para Marco Asensio, com o seu pé esquerdo letal, meter a bola fora do alcance do guarda-redes Oblak.A seguir a este golo, Diego Simeone, que já tinha lançado o internacional português João Félix após o intervalo, a render Antoine Griezmann, operou uma dupla substituição, com as entradas do internacional uruguaio Luís Suárez, e do brasileiro Renan Lodi, para os lugares de Angel Correia e Matheus Cunha, mas sem efeito prático.Com o golo marcado, Benzema reforçou a sua posição de líder da tabela dos marcadores, com 13, cabendo o segundo lugar ao seu colega de equipa Vinicius Júnior, com 10, e o terceiro ao avançado do Bétis, Juanmi, com os mesmos golos.