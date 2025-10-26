Real Madrid vence Barcelona e dispara na liderança da La Liga

O clássico de Espanha foi intenso desde o início, com muita polémica e emoção, especialmente na primeira parte. Aos 12 minutos, após anulação de um golo e um penálti inicial para o Real, Kylian Mbappé abriu o marcador para os donos da casa com um belo remate.



O Barcelona não demorou a reagir e empatou aos 38 minutos, por Fermín López, após assistência de Marcus Rashford.



No entanto, o Real Madrid conseguiu ir para o intervalo novamente em vantagem. Aos 43 minutos, Jude Bellingham marcou o segundo dos merengues, na sequência de uma jogada de Vinícius Júnior e um desvio de Militão.



A segunda etapa da partida manteve o ritmo, mas o Real Madrid teve a hipótese de ampliar a vantagem. O árbitro assinalou um penálti a favor dos "blancos" por mão na área, mas o guarda-redes Wojciech Szczesny brilhou ao defender a cobrança de Mbappé, mantendo o Barcelona vivo no jogo.



Apesar do Barcelona ter mais posse de bola, o Real Madrid mostrou-se mais eficiente no ataque e conseguiu segurar o resultado até o fim.



Os minutos finais foram marcados por tensão e polémicas, incluindo a expulsão de Pedri (Barcelona) nos descontos da partida, por acumulação de amarelos.



Com este triunfo, o Real Madrid acabou com uma sequência de quatro vitórias consecutivas do Barcelona, reforçando a posição no topo da tabela da La Liga.