Real Madrid vence Celta e continua a quatro pontos antes de ir a Barcelona

Os ‘merengues’ fizeram valer a qualidade individual dos seus futebolistas, destacando-se o turco Arda Guler e o francês Kylian Mbappé, que lhes valeu chegar ao 3-0, permitindo, no entanto, a recuperação dos galegos, que terminaram o encontro claramente por cima, a ameaçar o empate.



Aos 33 minutos, Arda Guler entrou na área pela direita e, com o pé contrário, atirou indefensável, seis minutos antes de Mbappé, em queda, concluir um contra-ataque com forte disparo.



Quando, aos 48 minutos, Guler desmarcou Mbappé para o 3-0, poucos imaginavam que o Celta ainda tinha uma palavra no desafio, começando a reação com um tento do defesa Javier Rodriguez, lesto a fazer uma recarga, aos 69.



Na primeira vez que tocou na bola, o veterano Iago Aspas isolou o sueco Williot Swedberg para o 3-2 na cara de Courtois, guarda-redes belga que esteve em evidência para evitar, mais do que uma vez, a igualdade.



O FC Barcelona segue com 79 pontos, mais quatro do que o Real Madrid, com 75, enquanto o Atlético de Madrid, que empatou 0-0 no Alavés, é terceiro, com 67.