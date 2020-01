Real Madrid vence Getafe e sobe provisoriamente à liderança em Espanha

Os ‘merengues’ somam 40 pontos, mais um do que o FC Barcelona, que ainda hoje joga no terreno do rival Espanyol, 20.º e último classificado.



Varane foi decisivo nos cabeceamentos aos 34 e 53 minutos – embora no primeiro, com a colaboração, involuntária, do guarda-redes adversário –, num encontro em que se destacou também o belga Courtois na defesa da baliza madridista.



Depois de três empates consecutivos na Liga, o conjunto de Zinedine Zidane adiantou-se num lance em que David Soria saiu mal dos postes, permitindo a Varane, entre dois centrais, cabecear para o 1-0, que contou ainda com o seu indesejado contributo.



No segundo tempo, Toni Kroos, em dia de 30.º aniversário, marcou livre na direita e Varane, sem marcação, a cabecear certeiro.



Antes, entre e após os dois golos, Courtois teve um conjunto de defesas de elevado nível, que mantiveram as redes ‘blancas’ seguras, principalmente no primeiro tempo, altura em que o Getafe foi bem atrevido.



Já aos 90+6, e com os anfitriões a procurarem o golo de honra, um contra-ataque do uruguaio Valverde que serviu Modric para o 3-0, exagerado face às dificuldades que o Real Madrid sentiu.



Horas antes, o Valência venceu por 1-0 o Eibar, que contou com Paulo Oliveira de início – tendo o central português sido expulso por acumulação de cartões amarelos aos 90+1.



A formação de Valência igualou os 31 pontos da Real Sociedad, quinta classificada, e ficou a um do Atlético de Madrid, quarto, que hoje recebe o Levante, nono com 26.