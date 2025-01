Real Madrid vence Maiorca e defronta rival FC Barcelona na final da Supertaça

Os ‘merengues’ foram claramente superiores, mas só em período de descontos é que confirmaram a vitória e o apuramento para a final, quando venciam por 1-0, graças a um golo de Jude Bellingham, aos 63.



O Maiorca não chegou a fazer um remate enquadrado à baliza, mas foi compacto a defender, adiando o golo do Real Madrid, que surgiu na sequência de um lance no qual houve vários remates travados pelo corpo dos defesas até ao remate final de Bellingham, o único que ‘furou’ a ‘muro’ defensivos dos insulares.



O Real Madrid acabou por fazer mais dois golos em período de compensações, aos 90+2 e aos 90+5 minutos, através de um autogolo do defesa eslovaco Martin Valjen e de um golo de Rodrygo, numa altura em que o Maiorca estava todo desequilibrado na tentativa de chegar ao golo e forçar o prolongamento.



O Maiorca fez alinhar o internacional português Samu Costa, que começou o jogo no ‘banco’, mas foi lançado em campo aos 70 minutos, a render Manu Morlanes, enquanto o seu compatriota Chiquinho não chegou a ser utilizado.



Com esta vitória, o Real Madrid vai reeditar no domingo, no estádio Rei Abdullah, em Jeddah, o maior clássico do futebol espanhol, frente ao FC Barcelona, que já tinha garantido a vaga na quarta-feira, ao vencer o Athletic Bilbau, por 2-0, na outra meia-final.



O clube catalão é o recordista de vitórias na competição, com 14 troféus, mas pode ser igualado no domingo pelo Real Madrid, que soma 13.