Real Madrid vence Mundial de Clubes

Com os ‘bis’ de Vinícius Júnior (13 e 69 minutos) e Fede Valverde (18 e 58) os ‘merengues’ cimentaram a vantagem complementada com outro tento de Karim Benzema (54), embora com uma boa réplica da formação asiática, que foi respondendo com os golos de Moussa Marega (26) e Luciano Vietto, que também bisou (63 e 79).



Com este sucesso, o Real Madrid, que sucede aos ingleses do Chelsea como detentor do troféu, conquistou pela quinta vez este título, no atual formato da competição, e o seu oitavo êxito em nas competições intercontinentais de clubes.



Esse historial já fazia o conjunto espanhol como principal favorito à vitória, algo que foi confirmado cedo no jogo, com o brasileiro Vinícius Júnior, a inaugurar o marcador, ainda antes do quarto de hora, aproveitando uma assistência de Karim Benzema.



O Al Hilal, que até tinha entrado voluntarioso e motivado por eliminar os brasileiros do Flamengo nas meias-finais, destabilizou-se com este arranque de rompante do adversário, e aos 18 minutos teve uma falha defensiva comprometedora que o uruguaio Federico Varela capitalizou no 2-0.



Com a confortável vantagem, o Real Madrid tirou o ‘pé do acelerador’ e permitiu aos sauditas ganharam um pouco mais de confiança para explorarem o contra-ataque, conseguindo, aos 26 minutos, relançar uma partida, numa arrancada do ex-FC Porto Moussa Marega, finalizada com frieza no 2-1.



O avançado maliano esteve, pouco depois, perto de bisar, com um remate forte, de ângulo difícil, mas que saiu por cima, não conseguindo quebrar a vantagem dos espanhóis ao intervalo.



No reatamento, o Real Madrid voltou a repetir uma entrada fulgurante no desafio, e menos de quinze minutos marcou dois golos que praticamente sentenciaram a final.



Karim Benzema, aos 54, teve um desvio fulgurante a uma artística assistência de Vinicius Júnior, para assinar o 3-1, e quatro minutos depois, Fede Valverde chegou ao ‘bis’ com um belo remate.



Sem nada a perder, o Al Hilal, muito organizado, não baixou os braços e mostrou que ia continuar a disputar o resultado, com o ex-Sporting Luciano Vietto, a reduzir para 4-2, após oportuna desmarcação.



Apesar desta reação dos sauditas, o maior talento das individualidades do campeão europeu acabou por fazer a diferença, com Vinícius Júnior a mostrar-se como um dos protagonistas da noite, chegando, também, ao seu segundo golo na partida, numa jogada iniciada e finalizada por si.



Mesmo com o quinto golo dos ‘merengues’, a resiliência da equipa da Arábia Saudita não esgotava, e aos 79 minutos, Luciano Vietto, num belo gesto técnico, após assistência do brasileiro Michael, aposta para a fase final do jogo, reduziu a diferença para o derradeiro 5-3, tornando esta a final com mais golos da história da competição.







Jogo no Estádio Principe Moulay Abdellah, em Rabat.



Real Madrid – Al Hilal, 3-2.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



1-0, Vinícius Júnior, 13 minutos.



2-0, Federico Valverde, 18.



2-1, Moussa Marega, 26.



3-1, Karim Benzema, 54.



4-1, Federico Valverde, 58.



4-2, Luciano Vietto, 63.



5-2, Vinícius Júnior, 69.



5-3, Luciano Vietto, 79.



Equipas:



- Real Madrid: Andriy Lunin, Dani Carvajal (Jesus Vallejo, 79), David Alaba, Eduardo Camavinga, António Ruediger, Aurelien Tchouameni (Dani Ceballos, 62), Toni Kroos (Marco Asensio, 74), Luka Modric (Nacho, 74), Federico Valverde, Vinicius Júnior e Karim Benzema (Rodrygo, 62).



Treinador: Carlos Ancelotti.



- Al Hilal: Abdullah Al-Mayouf, Khalifah Aldawsari, Ali Albulayhi, Hyunsoo Jang, Saud Abdulhamid, Gustavo Cuellar, Luciano Vietto (Abdullah Alhamddan, 86), André Carrilo (Michael, 74), Mohamed Kanno, Salem Aldawsari (Nasser Aldawsarim 74) e Moussa Marega (Odion Ighalo, 86)



Treinador: Ramón Díaz.



Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).



Ação disciplinar: nada a assinalar.



Assistência: 44.439 espetadores