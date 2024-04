Real Madrid vence na receção ao Athletic Bilbau

No Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, o avançado brasileiro, após receber uma bola de Brahim Diaz, progrediu alguns metros para inaugurar o marcador com um belo remate colocado à entrada da área, com apenas oito minutos jogados.



No segundo tempo, Rodrygo voltou a ter uma excelente finalização, depois de assistido pelo inglês Jude Bellingham, mas, desta vez, ainda tirou um adversário do caminho antes de rematar para o fundo das redes, aos 73 minutos.



Com este triunfo, os ‘merengues’ passam a contabilizar 75 pontos, mais oito do que o rival FC Barcelona, segundo, e mais 10 do que o Girona, que ocupa a última posição do pódio. Os bascos são quartos, com 56, mas podem ser ultrapassados na segunda-feira pelo Atlético de Madrid (55), que atual no reduto do Villarreal.



Na luta com o ‘Barça’ - que no sábado bateu o Las Palmas por 1-0 - pelo segundo lugar, o Girona, terceiro, manteve-se a dois pontos, ao vencer em casa o Betis por 3-2, graças a um golo do suplente uruguaio Cristhian Stuani, aos 90+2 minutos.



O tento do jogador entrado aos 82 minutos ‘desempatou’ os ‘bis’ do ucraniano Artem Dovbyk (36, de grande penalidade, e 65), para os locais, e do brasileiro Willian Jose (45+4 e 76), para os forasteiros.



No emblema andaluz, que é sétimo colocado, com 42 pontos, o guarda-redes Rui Silva foi titular, enquanto o compatriota William Carvalho entrou aos 62 minutos.



A Real Sociedad, com o luso André Silva em campo no segundo tempo, consolidou o sexto lugar europeu, com 49 pontos, depois de vencer em Vitória o Alavés (13.º) por 1-0, graças ao golo apontado por Jon Pacheco, aos 59 minutos.



No primeiro jogo do dia, Celta de Vigo (17.º) e Rayo Vallecano (16.º), com o luso Miguel Crespo em campo a partir dos 81 minutos, empataram sem golos nos Balaídos.