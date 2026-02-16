Real Madrid viaja para a Luz sem Asencio, Rodrygo, Militão e Bellingham

Numa lista de 24 convocados, Raúl Asencio e o brasileiro Rodrygo falham o jogo por castigo, após a expulsão no desaire na Luz por 4-2 no fecho da fase de liga, enquanto o brasileiro ex-portista Éder Militão e o inglês Bellingham estão lesionados.



Por seu lado, o francês Kylian Mbappé, que ‘bisou’ no anterior jogo na Luz e é o melhor marcador destacado da edição 2025/26 da ‘Champions’, com 13 golos, está na lista, depois de ter ficado no banco no jogo de sábado com a Real Sociedad (4-1).



Mbappé tem tido queixas no joelho esquerdo, mas, em princípio, poderá ser utilizado por Álvaro Arbeloa.



O encontro entre o Benfica e o Real Madrid, da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol realiza-se na terça-feira, pelas 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem do francês François Letexier.



A segunda mão está agendada para 25 de fevereiro, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa).



Lista dos 24 convocados:



- Guarda-redes: Courtois, Lunin e Fran González.



- Defesas: Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba, Rüdiger, Dean Huijsen, Mendy, Joan Martínez, Fran García e Álvaro Carreras.



- Médios: Tchouaméni, Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos, Cestero e Thiago Pitarch.



- Avançados: Mastantuono, Brahim Díaz, Vinícius, Gonzalo García e Mbappé.

