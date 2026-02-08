Real Madrid volta a colar-se ao Barcelona

No Estádio de Mestalla, o adversário do Benfica no play-off de acesso aos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, só conseguiu inaugurar o marcador após o tempo de descanso, por intermédio de Álvaro Carreras, aos 65 minutos.



No período de compensação, o avançado francês Kylian Mbappé (90+1) assinou o 2-0, um resultado que mantém o segundo classificado na perseguição ao líder FC Barcelona, que soma 58 pontos contra os 57 do emblema da capital espanhola.



O conjunto ‘che’, 17.º, com 23, e a primeira equipa acima da ‘linha de água’, contou hoje com o português Thierry Correia em campo na segunda parte, enquanto André Almeida viu todo o jogo a partir do ‘banco’.



O Benfica, que terminou a fase de liga em 24.º lugar, o último que garantia a presença no play-off, vai jogar a primeira mão no Estádio da Luz, em 17 de fevereiro, às 20:00, e desloca-se a Madrid no dia 25 do mesmo mês, também às 20:00.



Caso eliminem o recordista de troféus da principal competição europeia de clubes (15) no play-off, as ‘águias’ vão encontrar nos ‘oitavos’ o eterno rival lisboeta Sporting ou os ingleses do Manchester City, mediante o que ditar o sorteio de dia 27 de fevereiro.

