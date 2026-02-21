Real Madrid volta a desiludir e é batido em Pamplona pelo Osasuna

O adversário do Benfica no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões voltou a mostrar debilidades e pode sair da 25.ª jornada de novo na segunda posição, se os 'blaugrana' vencerem na receção ao modesto Levante.



Antes de receberem os ‘encarnados’, com uma vantagem de 1-0 no polémico jogo da primeira mão, pelas alegadas ofensas racistas de Prestianni a Vinícius Júnior, os 'merengues' ainda lideram, com 60 pontos, mas os catalães têm 58 e um jogo a menos que os rivais.



No encontro a meio da eliminatória europeia, o Real Madrid surpreendeu pena negativa e foi dominado pelo Osasuna, que liderava ao intervalo, na sequência do penálti convertido pelo croata Ante Budimir, aos 38 minutos.



O génio goleador do brasileiro Vinícius Júnior (quarto golo em três jogos) rendeu ao clube da capital o empate, aos 73 minutos, a fechar jogada fenomenal de Fede Valverde.



Mas o Osasuna estava mesmo mais forte, hoje, e fez o 2-1 no último minuto, com um golo de antologia de Raul Garcia.



Os outros dois jogos de hoje já concluídos terminaram com empate - 1-1 no Betis-Rayo Vallecano e 3-3 no Real Sociedad-Oviedo.



Em San Sebastian, Gonçalo Guedes foi titular na equipa basca e fez a assistência no terceiro golo da formação.



Marcaram para os locais Orri Oskarsson (64 e 90) e Duje Caleta-Car (87) e para os visitantes Federico Vinas (50 e 52) e Eric Baily (90+2).



Na Andaluzia, Cedric Bakambu adiantou o Betis, aos 16 minutos, e Isi Palazon empatou, aos 42.