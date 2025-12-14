Real Madrid volta aos triunfos e mantém perseguição ao comando da Liga espanhola

Em Vitoria, o francês Kylian Mbappé (24 minutos) e o brasileiro Rodrygo (76) marcaram pelos madrilenos, por entre um golo do recém-entrado Carlos Vicente (68) nos anfitriões.



Mbappé fortaleceu o comando dos melhores marcadores do campeonato, agora com 17 tentos, e ajudou o Real a diluir a recente fase negativa, na qual teve três empates e uma derrota nas últimas cinco rondas, cedendo ainda na receção aos ingleses do Manchester City (2-1), para a sexta e antepenúltima jornada da fase principal da Liga dos Campeões.



Oponentes do Benfica na principal prova europeia de clubes, os 'merengues' seguem na vice-liderança da Liga espanhola, com 39 pontos, a quatro do FC Barcelona, que venceu em casa o Osasuna (2-0), no sábado, e tem mais uma partida, tal como o rival madrileno, numa tabela em que o Alavés é 12.º, com 18, após cinco derrotas nos últimos sete jogos.



O pódio é fechado pelo Villarreal, com 35 pontos (menos dois desafios), que viu adiada a visita ao lanterna-vermelha Levante, com nove, após as autoridades civis terem alertado para o risco de chuvas persistentes e tempestade na comunidade autónoma de Valência.



Adversário do bicampeão português Sporting na fase principal da Liga dos Campeões, o Athletic Bilbau perdeu fora com o Celta de Vigo (2-0) e manteve-se no sétimo lugar, com 23 pontos, contra 22 dos galegos, oitavos, que alcançaram o segundo êxito consecutivo.



O sueco Williot Swedberg (48 minutos) e o suplente marroquino Jones El Abdellaoui (55) estabeleceram a primeira vitória em casa para o campeonato dos anfitriões, cujo guarda-redes romeno Ionut Radu defendeu uma grande penalidade do basco Nico Williams (65).



Na nona posição, com os mesmos 20 pontos do Getafe, 10.º, surge à condição o Sevilha, que goleou em casa o Real Oviedo (4-0) e regressou aos triunfos quatro jornadas depois, com os visitantes a despedirem o treinador Luis Carrión horas depois do fim do encontro.



Os andaluzes marcaram pelos nigerianos Akor Adams e Chidera Ejuke, pelo suíço Djibril Sow e pelo francês Batista Mendy, num desafio em que o defesa central português Fábio Cardoso foi titular, enquanto os asturianos acabaram em inferioridade numérica, devido à expulsão do central luso-angolano David Carmo, e não ganham há nove jogos, seguindo em zona de descida, no 19.º e penúltimo lugar, com 10 pontos, cinco abaixo da salvação.



Luis Carrión, de 46 anos, tinha regressado ao Oviedo em outubro para suceder ao sérvio Veljko Paunovic, mas averbou quatro empates e cinco derrotas em nove encontros, que deixaram a equipa em zona de despromoção no campeonato e afastada da Taça do Rei, face ao desaire no terreno do Ourense, do terceiro escalão, logo na primeira eliminatória.



De volta ao escalão principal de Espanha 24 anos depois, o Oviedo foi a segunda equipa dos cinco principais campeonatos europeus a trocar por duas vezes de comando técnico em 2025/26, após os ingleses do Nottingham Forest, num dia em que os compatriotas da Real Sociedad despediram Sergio Francisco, substituído interinamente por Jon Ansotegi.



A 16.ª ronda da Liga espanhola vai prosseguir na segunda-feira, com a receção do Rayo Vallecano ao Bétis, sendo que o duelo entre Levante e Villarreal ainda não tem nova data.



