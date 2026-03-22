Futebol Internacional
Real mais forte no dérbi de Madrid
Dois golos de Vinícius Junior e um de Federico Valverde deram a vitória por 3-2 ao Real Madrid no dérbi com o Atlético, para a 29.ª jornada da liga espanhola, liderada pelo FC Barcelona.
No estádio Santiago Bernabéu, o Atlético chegou à vantagem pelo nigeriano Ademola Lookman, aos 33 minutos, mas os ‘merengues’ deram a volta com golos do brasileiro Vinicius Junior, aos 52, de penálti, e do uruguaio Federico Valverde, aos 55.
O Atlético de Madrid empatou pelo argelino Nahuel Molina (2-2), aos 66 minutos, mas Vinicius Junior 'bisou' aos 72 e recolocou o Real em vantagem, fixando o resultado final em 3-2. O Real Madrid terminou com 10 devido à expulsão de Valverde, aos 77 minutos.
O Real Madrid segue na segunda posição, com 69 pontos, a quatro do líder FC Barcelona, que venceu por 1-0 o Rayo Vallecano, e com mais 11 do que o Villarreal, terceiro, com 58, enquanto o Atlético de Madrid é quarto, com 57.
O FC Barcelona ganhou em casa ao Rayo Vallecano, por 1-0, com o português João Cancelo a fazer a assistência para o único golo, que mantém os catalães sólidos na liderança do campeonato.
O defesa uruguaio Ronald Araújo marcou aos 24 minutos o golo solitário que deu o triunfo ao FC Barcelona, após um canto marcado pelo internacional luso.
O Betis, adversário do Sporting de Braga nos quartos de final da Liga Europa de futebol, perdeu por 2-1 em casa do Athletic Bilbau, para a 29.ª jornada da liga espanhola, liderada pelo FC Barcelona.
O regresso às vitórias do Athletic Bilbau no campeonato, após duas derrotas e um empate, foi consumado com golos de Dani Vivian (1-0), aos 25 minutos, e Oihan Sancet (2-0), aos 45, tendo Pablo Forrals (2-1), aos 75, reduzido para o Betis.
Com apenas três pontos somados nos últimos cinco jogos, o Betis segue na quinta posição, com 44, a perder terreno para o ‘quarteto’ da frente, enquanto o Athletic Bilbau segue em nono, com 38.
O ‘drama’ marcou presença no estádio dos Balaídos, com o Celta de Vigo a perder para o Alavés uma vantagem de 3-0, construída com golos de Ferran Jutgla, aos 19 e 37 minutos, e Hugo Alvarez, aos 27, que os visitantes ‘viraram’ para 4-3.
A reviravolta do Alavés, que regressou aos triunfos após seis jogos sem vencer, foi liderada pelo ex-FC Porto Toni Martinez, que bisou aos 45+3 e 74 minutos, e por Angel Perez, aos 50, e Rebbach, aos 78.
O Celta de Vigo, que esta semana se apurou para os quartos de final da Liga Europa, que vai disputar com o Freiburg, segue na sexta posição, com 41 pontos, enquanto o Alavés ocupa o 16.º lugar, com 31.
(Com Lusa)