Real perde no campo do Atlético no regresso de Mourinho ao dérbis de Madrid

O sempre ‘escaldante’ duelo entre Atlético e Real foi equilibrado, e com as habituais picardias, até ao início da segunda parte, altura em que o central Dean Huijsen viu o vermelho direto e ‘ofereceu’ uma grande penalidade aos ‘colchoneros’.O ex-Benfica Grimaldo converteu com sucesso o castigo máximo e abriu o marcador, aos 53 minutos.Pouco depois, aos 59, o canadiano David aumentou a diferença, perante um Real Madrid totalmente perdido em campo e que, nesta fase, até teve alguma sorte em não ter sofrido mais golos.José Mourinho acabou por lançar Bernardo Silva aos 82 minutos e, aos 89, o internacional português marcou o livre que acabou no golo do alemão Rudiger, acabando assim o Real por fugir a uma derrota que podia ter sido bem mais pesada.No regresso aos dérbis de Madrid, Mourinho sofreu a segunda derrota da temporada na La Liga e manteve o Real sem vencer na casa do seu eterno rival da capital desde 2022.Com este resultado, os ‘merengues’ mantiveram os 15 pontos e já levam seis de desvantagem para o bicampeão FC Barcelona, no topo com um início completamente vitorioso, enquanto o Atlético de Madrid é para já segundo, com 16, mas ainda pode ser alcançado pelo Betis.A equipa de Sevilha, próximo adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, joga ainda hoje no campo do Deportivo, na Corunha.No primeiro jogo do dia, o Getafe bateu por 1-0 em casa o Málaga, equipa que assim se mantém no último lugar da competição com apenas três pontos e sem qualquer vitória.