Futebol Internacional
Real perde no campo do Atlético no regresso de Mourinho ao dérbis de Madrid
O Real Madrid, reduzido a 10 na segunda parte, acabou hoje derrotado no campo rival Atlético de Madrid (2-1), no regresso de José Mourinho aos dérbis da capital, na sétima jornada da Liga espanhola de futebol.
O sempre ‘escaldante’ duelo entre Atlético e Real foi equilibrado, e com as habituais picardias, até ao início da segunda parte, altura em que o central Dean Huijsen viu o vermelho direto e ‘ofereceu’ uma grande penalidade aos ‘colchoneros’.
O ex-Benfica Grimaldo converteu com sucesso o castigo máximo e abriu o marcador, aos 53 minutos.
Pouco depois, aos 59, o canadiano David aumentou a diferença, perante um Real Madrid totalmente perdido em campo e que, nesta fase, até teve alguma sorte em não ter sofrido mais golos.
José Mourinho acabou por lançar Bernardo Silva aos 82 minutos e, aos 89, o internacional português marcou o livre que acabou no golo do alemão Rudiger, acabando assim o Real por fugir a uma derrota que podia ter sido bem mais pesada.
No regresso aos dérbis de Madrid, Mourinho sofreu a segunda derrota da temporada na La Liga e manteve o Real sem vencer na casa do seu eterno rival da capital desde 2022.
Com este resultado, os ‘merengues’ mantiveram os 15 pontos e já levam seis de desvantagem para o bicampeão FC Barcelona, no topo com um início completamente vitorioso, enquanto o Atlético de Madrid é para já segundo, com 16, mas ainda pode ser alcançado pelo Betis.
A equipa de Sevilha, próximo adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, joga ainda hoje no campo do Deportivo, na Corunha.
No primeiro jogo do dia, o Getafe bateu por 1-0 em casa o Málaga, equipa que assim se mantém no último lugar da competição com apenas três pontos e sem qualquer vitória.
O ex-Benfica Grimaldo converteu com sucesso o castigo máximo e abriu o marcador, aos 53 minutos.
Pouco depois, aos 59, o canadiano David aumentou a diferença, perante um Real Madrid totalmente perdido em campo e que, nesta fase, até teve alguma sorte em não ter sofrido mais golos.
José Mourinho acabou por lançar Bernardo Silva aos 82 minutos e, aos 89, o internacional português marcou o livre que acabou no golo do alemão Rudiger, acabando assim o Real por fugir a uma derrota que podia ter sido bem mais pesada.
No regresso aos dérbis de Madrid, Mourinho sofreu a segunda derrota da temporada na La Liga e manteve o Real sem vencer na casa do seu eterno rival da capital desde 2022.
Com este resultado, os ‘merengues’ mantiveram os 15 pontos e já levam seis de desvantagem para o bicampeão FC Barcelona, no topo com um início completamente vitorioso, enquanto o Atlético de Madrid é para já segundo, com 16, mas ainda pode ser alcançado pelo Betis.
A equipa de Sevilha, próximo adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, joga ainda hoje no campo do Deportivo, na Corunha.
No primeiro jogo do dia, o Getafe bateu por 1-0 em casa o Málaga, equipa que assim se mantém no último lugar da competição com apenas três pontos e sem qualquer vitória.