Real Sociedad arranca vitória suada sobre o Espanyol

O golo que decidiu a partida surgiu na execução de um penálti, após intervenção do vídeoárbitro, mas a Real Sociedad viu ainda um golo ser anulado ao seu parceiro no ataque, o norueguês Alexander Sorloth, aos 51 minutos, lance que foi precedido de falta e que obrigou o árbitro a deslocar-se ao monitor para rever a jogada.



Com este triunfo, a Real Sociedad manteve o sexto lugar, com 51 pontos, numa tabela classificativa liderada pelo Real Madrid, com 69 pontos, seguido do FC Barcelona, com 57 (menos um jogo) e do Atlético Madrid e Sevilha, com os mesmos pontos, e do Bétis, com 53, enquanto a equipa catalã do Espanyol segue em 12.º, com 36.