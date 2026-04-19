Futebol Internacional
Real Sociedad conquista Taça do Rei com Gonçalo Guedes em evidência
A Real Sociedad conquistou no sábado a Taça do Rei de Espanha pela quarta vez ao vencer o Atlético de Madrid no desempate por penáltis (4-3), após empate 2-2 no fim do tempo regulamentar e do prolongamento.
No Estádio La Cartuja, em Sevilha, os bascos converteram quatro dos cinco remates efetuados, contra três em igual número de tentativas dos madrilenos, que esbarram por duas vezes no guarda-redes Unai Marrero.
O português Gonçalo Guedes foi titular pela Real Sociedad e esteve envolvido nos dois golos do conjunto de San Sebastián nos 90 minutos.
Um cruzamento na esquerda do extremo permitiu a Ánder Barrenetxea inaugurar o marcador logo aos 14 segundos, rubricando o tento mais madrugador de sempre em duelos decisivos nas 124 edições da prova.
O nigeriano Ademola Lookman respondeu para o Atlético de Madrid (18 minutos), mas os bascos foram para o intervalo em vantagem, já que o capitão Mikel Oyarzabal anotou de penálti (45+1), após falta do guarda-redes argentino Juan Musso sobre Gonçalo Guedes na área ‘colchonera’.
Oyarzabal tornou-se o primeiro jogador da Real Sociedad a concretizar da marca dos 11 metros em duas finais, uma vez que já tinha resolvido a edição 2019/20 frente ao rival basco Athletic Bilbau (1-0), também em Sevilha, num desafio realizado em 2021, devido à pandemia de covid-19.
A diferença tangencial vigorou até aos 83 minutos, quando o argentino Julián Alvarez fixou nova igualdade e forçou o prolongamento, sem que o resultado se voltasse a alterar até ao desempate por grandes penalidades.
Finalista pela sétima vez e ao fim de apenas quatro meses sob orientação do treinador norte-americano Pellegrino Matarazzo, a Real Sociedad reeditou as conquistas de 1909, 1986/87 e 2019/20 e repetiu os moldes do sucesso alcançado há 39 anos precisamente frente ao Atlético de Madrid.
Na altura, a equipa do galês John Toshack, que tinha comandado o Sporting em 1984/85, desperdiçou duas vantagens nos 90 minutos, terminou o prolongamento com uma igualdade 2-2 e impôs-se nos penáltis por 4-2, sendo que os ‘colchoneros’ desaproveitaram metade dos quatro pontapés.
A Real Sociedad sucedeu no palmarés da Taça do Rei ao campeão espanhol e líder isolado do campeonato FC Barcelona, recordista de conquistas (32), enquanto o Atlético de Madrid continua com 10, o último dos quais em 2012/13, e já não conquista troféus há quase cinco anos.
Recém-qualificados para as meias-finais da Liga dos Campeões, nas quais vão defrontar o Arsenal, comandante da Liga inglesa e responsável pelo afastamento do bicampeão português Sporting nos ‘quartos’, os madrilenos não conseguiram quebrar a ausência de êxitos na segunda passagem do francês Antoine Griezmann, melhor marcador da história do clube e ex-avançado da Real Sociedad, que reforçará os norte-americanos do Orlando City em julho.
Com a conquista da Taça do Rei, os bascos foram os primeiros a apurarem-se para a fase de liga da Liga Europa da próxima temporada, mas ainda têm hipóteses de aceder à Liga dos Campeões via campeonato espanhol.
O português Gonçalo Guedes foi titular pela Real Sociedad e esteve envolvido nos dois golos do conjunto de San Sebastián nos 90 minutos.
Um cruzamento na esquerda do extremo permitiu a Ánder Barrenetxea inaugurar o marcador logo aos 14 segundos, rubricando o tento mais madrugador de sempre em duelos decisivos nas 124 edições da prova.
O nigeriano Ademola Lookman respondeu para o Atlético de Madrid (18 minutos), mas os bascos foram para o intervalo em vantagem, já que o capitão Mikel Oyarzabal anotou de penálti (45+1), após falta do guarda-redes argentino Juan Musso sobre Gonçalo Guedes na área ‘colchonera’.
Oyarzabal tornou-se o primeiro jogador da Real Sociedad a concretizar da marca dos 11 metros em duas finais, uma vez que já tinha resolvido a edição 2019/20 frente ao rival basco Athletic Bilbau (1-0), também em Sevilha, num desafio realizado em 2021, devido à pandemia de covid-19.
A diferença tangencial vigorou até aos 83 minutos, quando o argentino Julián Alvarez fixou nova igualdade e forçou o prolongamento, sem que o resultado se voltasse a alterar até ao desempate por grandes penalidades.
Finalista pela sétima vez e ao fim de apenas quatro meses sob orientação do treinador norte-americano Pellegrino Matarazzo, a Real Sociedad reeditou as conquistas de 1909, 1986/87 e 2019/20 e repetiu os moldes do sucesso alcançado há 39 anos precisamente frente ao Atlético de Madrid.
Na altura, a equipa do galês John Toshack, que tinha comandado o Sporting em 1984/85, desperdiçou duas vantagens nos 90 minutos, terminou o prolongamento com uma igualdade 2-2 e impôs-se nos penáltis por 4-2, sendo que os ‘colchoneros’ desaproveitaram metade dos quatro pontapés.
A Real Sociedad sucedeu no palmarés da Taça do Rei ao campeão espanhol e líder isolado do campeonato FC Barcelona, recordista de conquistas (32), enquanto o Atlético de Madrid continua com 10, o último dos quais em 2012/13, e já não conquista troféus há quase cinco anos.
Recém-qualificados para as meias-finais da Liga dos Campeões, nas quais vão defrontar o Arsenal, comandante da Liga inglesa e responsável pelo afastamento do bicampeão português Sporting nos ‘quartos’, os madrilenos não conseguiram quebrar a ausência de êxitos na segunda passagem do francês Antoine Griezmann, melhor marcador da história do clube e ex-avançado da Real Sociedad, que reforçará os norte-americanos do Orlando City em julho.
Com a conquista da Taça do Rei, os bascos foram os primeiros a apurarem-se para a fase de liga da Liga Europa da próxima temporada, mas ainda têm hipóteses de aceder à Liga dos Campeões via campeonato espanhol.
(Com Lusa)