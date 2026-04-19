Real Sociedad conquista Taça do Rei com Gonçalo Guedes em evidência





(Com Lusa)

No Estádio La Cartuja, em Sevilha, os bascos converteram quatro dos cinco remates efetuados, contra três em igual número de tentativas dos madrilenos, que esbarram por duas vezes no guarda-redes Unai Marrero.O português Gonçalo Guedes foi titular pela Real Sociedad e esteve envolvido nos dois golos do conjunto de San Sebastián nos 90 minutos.Um cruzamento na esquerda do extremo permitiu a Ánder Barrenetxea inaugurar o marcador logo aos 14 segundos, rubricando o tento mais madrugador de sempre em duelos decisivos nas 124 edições da prova.O nigeriano Ademola Lookman respondeu para o Atlético de Madrid (18 minutos), mas os bascos foram para o intervalo em vantagem, já que o capitão Mikel Oyarzabal anotou de penálti (45+1), após falta do guarda-redes argentino Juan Musso sobre Gonçalo Guedes na área ‘colchonera’.Oyarzabal tornou-se o primeiro jogador da Real Sociedad a concretizar da marca dos 11 metros em duas finais, uma vez que já tinha resolvido a edição 2019/20 frente ao rival basco Athletic Bilbau (1-0), também em Sevilha, num desafio realizado em 2021, devido à pandemia de covid-19.A diferença tangencial vigorou até aos 83 minutos, quando o argentino Julián Alvarez fixou nova igualdade e forçou o prolongamento, sem que o resultado se voltasse a alterar até ao desempate por grandes penalidades.Finalista pela sétima vez e ao fim de apenas quatro meses sob orientação do treinador norte-americano Pellegrino Matarazzo, a Real Sociedad reeditou as conquistas de 1909, 1986/87 e 2019/20 e repetiu os moldes do sucesso alcançado há 39 anos precisamente frente ao Atlético de Madrid.Na altura, a equipa do galês John Toshack, que tinha comandado o Sporting em 1984/85, desperdiçou duas vantagens nos 90 minutos, terminou o prolongamento com uma igualdade 2-2 e impôs-se nos penáltis por 4-2, sendo que os ‘colchoneros’ desaproveitaram metade dos quatro pontapés.A Real Sociedad sucedeu no palmarés da Taça do Rei ao campeão espanhol e líder isolado do campeonato FC Barcelona, recordista de conquistas (32), enquanto o Atlético de Madrid continua com 10, o último dos quais em 2012/13, e já não conquista troféus há quase cinco anos.Recém-qualificados para as meias-finais da Liga dos Campeões, nas quais vão defrontar o Arsenal, comandante da Liga inglesa e responsável pelo afastamento do bicampeão português Sporting nos ‘quartos’, os madrilenos não conseguiram quebrar a ausência de êxitos na segunda passagem do francês Antoine Griezmann, melhor marcador da história do clube e ex-avançado da Real Sociedad, que reforçará os norte-americanos do Orlando City em julho.Com a conquista da Taça do Rei, os bascos foram os primeiros a apurarem-se para a fase de liga da Liga Europa da próxima temporada, mas ainda têm hipóteses de aceder à Liga dos Campeões via campeonato espanhol.