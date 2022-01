Real Sociedad empata em casa do Alavés e continua sem vencer

A equipa de San Sebástian chegou a liderar o campeonato, mas entrou em queda livre há seis jornadas, nas quais somou dois empates, um deles no último domingo, e quatro derrotas consecutivas, que a atiraram para sexta posição, com 30 pontos, os mesmos do quinto classificado, o Rayo Vallecano.Neste jogo chegou a pensar-se que a Real Sociedad iria quebrar o ciclo negativo, ao adiantar-se no marcador aos 14 minutos, pelo médio belga Adnan Januzaj, mas o Alavés conseguiu restabelecer o empate aos 58 minutos, por Joselu, na transformação de uma grande penalidade.





Bétis volta a perder







Outra equipa do topo da tabela classificativa, o Bétis, somou a segunda derrota seguida, ao perder em casa frente ao Celta de Vigo, que resolveu a partida ainda na primeira parte com um "bis" do internacional espanhol Iago Aspas, aos 36 e 45+2 minutos, o primeiro dos quais na execução de um penálti.Pela equipa de Sevilha jogaram dois internacionais portugueses, o guarda-redes Rui Silva e o médio defensivo William Carvalho, que foram titulares e alinharam durante os 90 minutos.