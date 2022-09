Real Sociedad impõe derrota ao Manchester United em Old Trafford

No mítico Estádio Old Trafford, em Manchester, a primeira parte não teve golos e foi já depois do descanso que o conjunto espanhol resolveu a partida da primeira ronda, com uma grande penalidade convertida por Brais Mendez, aos 59 minutos.



Nos ‘red devils’, Dalot foi titular na lateral direita, assim como Ronaldo, mas no ataque, ainda à procura do primeiro golo na época. Já Bruno Fernandes foi suplente utilizado no meio-campo.



Por sua vez, o Omonia foi derrotado em casa pelo Sheriff (3-0), que lidera a ‘poule’ juntamente com os bascos, ambos com três pontos.



O jogo em Nicósia esteve interrompido depois de um objeto, lançado das bancadas, ter atingido o árbitro assistente, e teve 13 minutos de prolongamento, uma vez que os jogadores se retiraram momentaneamente do relvado devido ao comportamento dos adeptos presentes no estádio.



Nos outros encontros, os italianos da Lazio, com Luís Maximiano no ‘banco’, superiorizaram-se aos neerlandeses do Feyenoord, por 4-2, na ‘poule’ F, na qual o Sturm Graz bateu o Midtjylland (1-0).



Já o Mónaco, de França, foi a Belgrado bater os sérvios Estrela Vermelha por 1-0, com o luso Gelson Martins entre os suplentes, enquanto os húngaros de Ferencvaros receberam e venceram os turcos do Trabzonspor (3-2), para o Grupo H.



No G, os gauleses do Nantes e os alemães do Friburgo impuseram-se perante os gregos do Olympiacos (2-1) e os azeris do Qarabag (2-1), respetivamente.