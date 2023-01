Real Sociedad trava Real Madrid e FC Barcelona fica a cinco pontos na frente

Igualados no facto de terem um desafio a menos, os catalães contabilizam 47 pontos, mais cinco do que os ‘merengues’, enquanto a sensacional Real Sociedad fecha o pódio, com 39, mas sem partidas em atraso.



Ante um adversário a fazer boa época, o campeão da Europa dominou praticamente toda a partida e dispôs de várias situações para ganhar, contudo, a sua arte e engenho travou sempre na inspiração do intransponível Alex Remiro.



Já o Celta de Vigo do treinador português Carlos Carvalhal abandonou a ‘zona vermelha’, com um triunfo por magro 1-0 sobre o Athletic Bilbau.



Um golo marcado aos 71 minutos pelo veterano avançado Iago Aspas, de 35 anos, foi suficiente para o Celta de Vigo voltar a vencer no seu estádio para o campeonato, quase quatro meses após o último triunfo caseiro, sobre o Bétis, também por 1-0, em 02 de outubro de 2022.



A equipa treinada por Carlos Carvalhal subiu ao 16.º lugar, em igualdade com Valência, Valladolid (que hoje bateu a formação ‘che’ por 1-0) e Espanyol, um ponto acima da zona de despromoção, enquanto o Athletic Bilbau manteve-se na oitava posição, mas atrasou-se na corrida aos postos de acesso às competições europeias.



Horas antes, o Atlético de Madrid isolou-se no quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões da próxima época, ao vencer por 1-0 no estádio do Osasuna, graças a um golo do médio Saul Niguez, aos 74 minutos, pouco tempo depois de ter substituído Pablo Barrios.



Segunda-feira, o Villarreal pode igualar o Atlético de Madrid caso vença em casa o Rayo Vallecano, no fecho da jornada.