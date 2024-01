Real Sociedad vence e está nas "meias" da Taça do Rei

A equipa basca entrou praticamente na frente do marcador, através de um golo do internacional espanhol Mikel Oyarzabal, logo aos dois minutos, vantagem que reforçou já na segunda parte, ao minuto 66, pelo avançado Sheraldo Becker, do Suriname.O Celta ainda conseguiu reduzir já em período de compensações, pelo avançado Luca de la Torre, aos 90+2 minutos, mas foi apenas o golo de honra, visto que a vitória e o apuramento da Real Sociedad nunca estiveram em causa.A equipa basca fica assim a aguardar quem irá preencher as restantes três vagas das meias-finais, uma vez que faltam ainda disputar três jogos dos "quartos", Maiorca-Girona e Athletic Bilbau-FC Barcelona, ambos esta quarta-feira, e Atlético de Madrid-Sevilha, na quinta-feira.