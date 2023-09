Real Sociedad vence rival Athletic Bilbau e sobe a quarto na Liga espanhola

No dérbi basco, a formação de San Sebastián não teve dificuldades em impor a sua superioridade, com golos de Le Normand, aos 30 minutos, Kubo, aos 48, e Oyarzabal, aos 66.



O avançado internacional português André Silva entrou em campo aos 61 e ajudou na vitória da equipa ‘txuri urdin’, que se posicionou no quarto lugar, com 15 pontos, por troca com o Athletic, agora quinto com 14.



O Real Madrid assumiu a liderança do campeonato ao vencer hoje em casa do Girona, com o inglês Jude Bellingham em plano de destaque.



Primeiro, assistiu de trivela para o golo de Joselu, aos 17 minutos, na quarta jornada seguida do avançado a marcar, e fechou a contagem, aos 71, com o sétimo golo em oito jogos pelo Real, já depois de Tchouaméni marcar de cabeça, aos 21.



O triunfo tranquilo permite à formação orientada por Carlo Ancelotti impor-se na ‘cimeira de líderes’, ante a equipa sensação da La Liga em 2023/24, e assumir o primeiro lugar, com 21 pontos, contra 19 dos catalães, terceiros, depois de o FC Barcelona se ‘meter’ no meio, em segundo com 20.



Antes, um penálti do colombiano ex-FC Porto Falcao, aos 90+12 minutos, permitiu ao Rayo Vallecano, sétimo, resgatar um ponto na receção ao Mallorca (2-2), que apostou em Samu Costa no ‘onze titular’ e somou o terceiro jogo seguido sem vencer.



Igual sorte para Getafe e Villarreal, que não vencem há três rondas e hoje empataram sem golos, continuando no meio da tabela.



No domingo, o Atlético de Madrid recebe o Cádiz em busca de reentrar nos primeiros quatro lugares, na partida de maior cartaz do dia.